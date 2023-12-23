Орбан признался, что его уже тошнит от Брюсселя

БУДАПЕШТ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что его уже тошнит от попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по многим вопросам, в том числе по Украине. В связи с этим он заявил в интервью газете Magyar Nemzet, что будет добиваться изменений в руководстве Евросоюза и рассчитывает в этом плане на итоги выборов в Европарламент в июне 2024 года.