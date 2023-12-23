Дело о снятии партии «Шанс» с выборов вернули на пересмотр

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) Молдовы вернула на пересмотр решение Апелляционной палаты Кишинева, аннулировавшего постановление комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) о снятии с выборов кандидатов от партии «Шанс».
Отмечается, что дело будет пересмотрено другим судейским составом.
Ранее распоряжением КЧС от 3 ноября 2023 года все кандидаты от политической партии «Шанс» были сняты с всеобщих местных выборов, назначенных на 5 ноября. Избирательные комиссии обязали проставить во всех бюллетенях напротив имен кандидатов от политформирования штамп Retras («Выбыл»).
Во вторник, 12 декабря судьи Апелпалаты Кишинева аннулировала данное решение КЧС. Комиссия должна была опубликовать документ на сайте правительства. В тот же день в кабмине заявили, что обжалуют в Высшей судебной палате вердикт Апелляционного суда.
На следующий день, 13 декабря, премьер-министр Дорин Речан в ходе заседания правительства, транслировавшегося онлайн, предложил всем запомнить имена судей Кишиневской апеллпалаты, которые вынесли постановление об аннулировании решения Комиссии по ЧС.
Такое поведение главы кабмина вызвало возмущение в обществе. Председатель Партии развития и объединения Ион Кику заявил, что его политформирование направило на Речана жалобу в прокуратуру за его попытку оказать давление на судей.
«Эти заявления являются, на наш взгляд, серьезным вмешательством в судебное разбирательство, прямой угрозой и попыткой оказать влияние на решение, которое должен принять Верховный суд о постановлении Комиссии по ЧС, исключившем из избирательной кампании тысячи кандидатов от одной из партий», — написал Кику в соцсетях.
Обращение принято прокуратурой к рассмотрению.