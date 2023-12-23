CBS: Трамп рассматривал с советниками возможный выбор Хейли кандидатом в вице-президенты

Хейли заявила, в свою очередь, в интервью телекомпании CNN, что США не готовы к еще четырем годам хаоса, которые наступят в случае возвращения Трампа в Белый дом. По ее словам, возможно, Трамп «был нужным президентом» в определенное время, но сейчас «в нашей стране беспорядок, а мир в огне».