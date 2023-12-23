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Харитонов заявил, что не будет критиковать Путина на выборах

Кандидат от КПРФ на выборы президента РФ отметил, что «каждый человек отвечает за свою работу, поэтому избиратели оценят итоги работы и мои, и других претендентов, в том числе Владимира Путина».
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Источник: РИА "Новости"

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Николай Харитонов не будет критиковать в течение предвыборной кампании действующего президента России Владимира Путина. О таком своем решении он сам рассказал журналистам по итогам съезда КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области.

«Я за что буду критиковать? Он (Владимир Путин — прим. ТАСС) отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, по-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Каждый человек отвечает за свою работу, поэтому избиратели оценят итоги работы и мои, и других претендентов, в том числе Владимира Путина».

«Я прекрасно понимаю насколько тяжела ноша быть президентом Российской Федерации и ответственна. Я одно только знаю, по-народному: кому много дано, с того много спрашивается», — добавил Харитонов.

Съезд КПРФ

Предвыборный съезд КПРФ проходил в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области. Один из ключевых вопросов съезда был связан с выдвижением кандидата на выборах президента РФ. Окончательное решение о том, кто представит на них коммунистов, было объявлено после тайного голосования. Кандидатом от КПРФ стал Николай Харитонов.

Он уже участвовал от партии в президентской кампании 20 лет назад и занял тогда второе место, набрав 13,69% голосов избирателей. Помимо Харитонова, на выборы главы государства от коммунистов выдвигался их лидер — Геннадий Зюганов (в 1996 году, где вышел во второй тур, в 2000, 2008 и 2012 годах) и Павел Грудинин (2018).

Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.