Харитонов заявил, что не будет критиковать Путина на выборах

«Я за что буду критиковать? Он (Владимир Путин — прим. ТАСС) отвечает за свой цикл работы. Зачем я буду критиковать? Я, по-первых, не из таких людей, чтобы критиковать коллег, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Каждый человек отвечает за свою работу, поэтому избиратели оценят итоги работы и мои, и других претендентов, в том числе Владимира Путина».