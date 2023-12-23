Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Комрате отметили 29-летие образования Гагаузской автономии

КОМРАТ, 23 дек — Sputnik. В день годовщины принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии в Комрате было запланировано сразу несколько праздничных мероприятий. На Аллее славы в Комрате состоялось возложение цветов к мемориальной плите, посвященной подвигу гагаузского народа в борьбе за свое самоопределение.
Источник: Sputnik.md

Возлагали цветы руководство автономии и столицы региона. Затем в местном Доме культуры состоялось расширенное торжественное заседание Народного собрания, в котором приняли участие члены исполкома, примары и активисты, участвовавшие в учреждении АТО Гагаузия в 1990-х годах.

Первым слово взял спикер НСГ Дмитрий Константинов. Он заявил, что для властей Молдовы неважно, кто находится во власти в Комрате — для них важно шаг за шагом отбирать полномочия региона, разваливая его.

«Центральные власти так и не поняли, что у нас есть своя автономия, и не хотят понять этого. Поднимите Конституцию, где это прописано… Потому что у нас здесь есть своя земля, территория, где мы живем. У нас нет другой земли, куда мы могли бы уйти. Потому нам и дали автономию, чего не понимают центральные власти», — заявил Константинов.

По его словам, день ото дня у автономии урезают полномочия, ее не оставляют в покое.

«Нас все делают виноватыми, что наши люди неправильно голосуют, выбирают людей во власть, башкана. Они хотят нашими руками нас отсюда выгнать. Мы говорим, что выборы закончились, но если посмотреть глубже, тут происходят другие вещи. Им мешает Приднестровье и Гагаузия. В Приднестровье они сунуться не могут, потому что там горячая ситуация. А Гагаузию они пытаются развалить», — добавил спикер НСГ.

Несмотря на звучащие заявления, что «автономия — это ошибка», с Кишиневом нужно вести диалог, заявила в своей речи башкан Евгения Гуцул.

«Политический урок, который мы обязаны выучить из нашей новейшей истории — это важность внутреннего единства в гагаузском обществе. Да, мы разные, и у нас может отличаться мнение по многим вопросам. Но мы должны быть едины, когда речь идет о будущем Гагаузской автономии и народа», — сказала Гуцул.

Времена правления PAS для Молдовы стали большим испытанием, поскольку некомпетентная политика и провальные реформы привели к еще большему снижению уровня жизни, заявила на заседании экс-башкан Ирина Влах.

Она подчеркнула, что пренебрежение к закону и надменное отношение к лидерам региона со стороны республиканских властей ставит под сомнение «главное достижение 94 года» для Гагаузии.

«Последним примером стали изменения в Налоговом кодексе, из-за которых ежегодно бюджет Гагаузии будет лишаться более 100 миллионов леев. Теперь все социальные программы, которые действовали у нас на протяжении многих лет, оказались под угрозой. Поддержка материнства, студенческие стипендии, доступное жилье и денежные выплаты для привлечения в автономию молодых врачей и учителей — все эти достижения нашей автономии PAS решила перечеркнуть. События последней недели показали, что, помимо финансового давления, правительство вернулось к еще одному излюбленному приему — использованию силовых органов для политического давления», — отметила Влах.

Однако она сохраняет позитивный настрой, настаивая на продолжении диалога между Кишиневом и Комратом. Только диалог способен снять напряжение между властями Молдовы и Гагаузии, считает экс-башкан.

«Гагаузия — важная составная часть Республики Молдова. И умение выстраивать диалог и находить компромисс с Кишиневом является, пожалуй, центральным местом в работе каждого башкана и каждого состава Народного собрания. Несмотря ни на что, я верю в наш народ. Я верю в нашу замечательную молодежь и я верю в будущее Гагаузии», — заключила Влах.

Ветеран становления Гагаузии Дмитрий Градинарь вспоминает, что принятие закона об особом правовом статусе региона стало большим событием. Однако правительство страны до сих пор не привело законодательство страны в соответствие с законом о статусе региона.

«Я бы хотел напомнить о постановлении, которое было принято парламентом в тот же день, но о котором очень мало говорят. Постановление о введении в действие закона об особом правовом статусе Гагаузии. Статья 2 гласит: “правительству в месячный срок со дня опубликования закона представить парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с названным законом”. До сегодняшнего дня этот пункт закона не работает. То есть, можно сказать, что сегодня исполняется 29 лет со дня неисполнения постановления правительства Молдовы», — сказал Градинарь.

С эмоциональным обращением к партнерам Гагаузии — России и Турции, которые оказывают поддержку региону на протяжении многих лет обратился депутат НСГ Леонид Киося.

По словам другого участника событий 1994 года, Ивана Бургуджи, правительство и парламент регулярно принимают решения, которыми ущемляют статус региона, а международное сообщество с этим молчаливо соглашается.э.

По словам другого участника событий 1994 года, Ивана Бургуджи, правительство и парламент регулярно принимают решения, которыми ущемляют статус региона, а международное сообщество с этим молчаливо соглашается.

Власти республики никак не поздравили гагаузов с днем принятия закона о статусе региона. Официальные сайты президента, правительства и парламента, а также страницы их руководителей в соцсетях о празднике в Комрате ничего не сообщают. Приезжать на мероприятие в столицу автономии ни один из представителей власти в Кишиневе тоже не стал.

Празднование в Комрате продолжилось праздничным концертом, финишировала который песня певца Петра Петковича «Я — гагауз».