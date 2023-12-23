В Комрате отметили 29-летие образования Гагаузской автономии

«Центральные власти так и не поняли, что у нас есть своя автономия, и не хотят понять этого. Поднимите Конституцию, где это прописано… Потому что у нас здесь есть своя земля, территория, где мы живем. У нас нет другой земли, куда мы могли бы уйти. Потому нам и дали автономию, чего не понимают центральные власти», — заявил Константинов.