В Комрате отметили 29-летие образования Гагаузской автономии

Возлагали цветы руководство автономии и столицы региона. Затем в местном Доме культуры состоялось расширенное торжественное заседание Народного собрания, в котором приняли участие члены исполкома, примары и активисты, участвовавшие в учреждении АТО Гагаузия в 1990-х годах.
Первым слово взял спикер НСГ Дмитрий Константинов. Он заявил, что для властей Молдовы неважно, кто находится во власти в Комрате — для них важно шаг за шагом отбирать полномочия региона, разваливая его.
«Центральные власти так и не поняли, что у нас есть своя автономия, и не хотят понять этого. Поднимите Конституцию, где это прописано… Потому что у нас здесь есть своя земля, территория, где мы живем. У нас нет другой земли, куда мы могли бы уйти. Потому нам и дали автономию, чего не понимают центральные власти», — заявил Константинов.
По его словам, день ото дня у автономии урезают полномочия, ее не оставляют в покое.
Несмотря на звучащие заявления, что «автономия — это ошибка», с Кишиневом нужно вести диалог, заявила в своей речи башкан Евгения Гуцул.
«Политический урок, который мы обязаны выучить из нашей новейшей истории — это важность внутреннего единства в гагаузском обществе. Да, мы разные, и у нас может отличаться мнение по многим вопросам. Но мы должны быть едины, когда речь идет о будущем Гагаузской автономии и народа», — сказала Гуцул.
Времена правления PAS для Молдовы стали большим испытанием, поскольку некомпетентная политика и провальные реформы привели к еще большему снижению уровня жизни, заявила на заседании экс-башкан Ирина Влах.
Она подчеркнула, что пренебрежение к закону и надменное отношение к лидерам региона со стороны республиканских властей ставит под сомнение «главное достижение 94 года» для Гагаузии.
«Последним примером стали изменения в Налоговом кодексе, из-за которых ежегодно бюджет Гагаузии будет лишаться более 100 миллионов леев. Теперь все социальные программы, которые действовали у нас на протяжении многих лет, оказались под угрозой. Поддержка материнства, студенческие стипендии, доступное жилье и денежные выплаты для привлечения в автономию молодых врачей и учителей — все эти достижения нашей автономии PAS решила перечеркнуть. События последней недели показали, что, помимо финансового давления, правительство вернулось к еще одному излюбленному приему — использованию силовых органов для политического давления», — отметила Влах.
Однако она сохраняет позитивный настрой, настаивая на продолжении диалога между Кишиневом и Комратом. Только диалог способен снять напряжение между властями Молдовы и Гагаузии, считает экс-башкан.
Ветеран становления Гагаузии Дмитрий Градинарь вспоминает, что принятие закона об особом правовом статусе региона стало большим событием. Однако правительство страны до сих пор не привело законодательство страны в соответствие с законом о статусе региона.
«Я бы хотел напомнить о постановлении, которое было принято парламентом в тот же день, но о котором очень мало говорят. Постановление о введении в действие закона об особом правовом статусе Гагаузии. Статья 2 гласит: “правительству в месячный срок со дня опубликования закона представить парламенту предложения о приведении действующего законодательства в соответствие с названным законом”. До сегодняшнего дня этот пункт закона не работает. То есть, можно сказать, что сегодня исполняется 29 лет со дня неисполнения постановления правительства Молдовы», — сказал Градинарь.
С эмоциональным обращением к партнерам Гагаузии — России и Турции, которые оказывают поддержку региону на протяжении многих лет обратился депутат НСГ Леонид Киося.
По словам другого участника событий 1994 года, Ивана Бургуджи, правительство и парламент регулярно принимают решения, которыми ущемляют статус региона, а международное сообщество с этим молчаливо соглашается.э.
По словам другого участника событий 1994 года, Ивана Бургуджи, правительство и парламент регулярно принимают решения, которыми ущемляют статус региона, а международное сообщество с этим молчаливо соглашается.
Власти республики никак не поздравили гагаузов с днем принятия закона о статусе региона. Официальные сайты президента, правительства и парламента, а также страницы их руководителей в соцсетях о празднике в Комрате ничего не сообщают. Приезжать на мероприятие в столицу автономии ни один из представителей власти в Кишиневе тоже не стал.
Празднование в Комрате продолжилось праздничным концертом, финишировала который песня певца Петра Петковича «Я — гагауз».