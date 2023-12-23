Польские фермеры разблокируют КПП на границе с Украиной

Польские водители фур начали блокировать ключевые погранпереходы с ноября 2023 года, в результате чего оказались перекрыты три пункта. К концу месяца к ним присоединились местные фермеры, которые помогли с помощью тракторов заблокировать КПП «Шегини-Медика». Протестующие требуют восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции. Изменение правил, по их мнению, привело к тому, что услуги перевозчиков с Украины стали дешевле, и европейские коллеги на этом фоне испытывают проблемы.