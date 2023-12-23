Путин не поздравит с Новым годом представителей недружественных стран

Ранее Путин рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. В конце прошлого декабря, отвечая на вопрос, как он будет отмечать Новый год, глава государства сказал, что постарается встретить праздник в кругу близких. «Посмотрю выступление президента», — добавил он.