Италия призвала открыть «дипломатический фронт» по Украине

Полтора месяца назад, в ноябре, Крозетто также затронул тему возможных переговоров по Украине. «Очевидно, что прочный мир не может основываться только на военных действиях. Необходимо политическое “перемирие”. Время для этого еще не пришло, но “надежда умирает последней”, — сказал тогда министр. С его слов, из-за войны в секторе Газа в мире действительно снизилось внимание к Украине, но только на уровне СМИ, но не политических кругов.