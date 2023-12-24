Нейросети в ответе. Чиновников в Ростове заменят роботы?

«Конечно, это немного экономит время сотрудников, но незначительно. Пока говорить о том, что по ту сторону экрана жалобы дончан будет принимать робот, нельзя. В решении каждой проблемы, а точнее, в ответе на вопрос жителя региона задействовано достаточно большое число людей», — говорит она.