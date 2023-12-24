Нейросети в ответе. Чиновников в Ростове заменят роботы?

Как пояснили в правительстве, связано это с тем, что подобных обращений слишком много.
Обойдётся ли нейросеть без человека и что она уже умеет делать в регионе, выяснял rostov.aif.ru.
Активнее использовать искусственный интеллект (ИИ) в органах управления власти на недавнем заседании правительства рекомендовал глава региона Василий Голубев. При этом он отметил, что человека нейросеть пока заменить не в состоянии. В пример губернатор привёл созданную ИИ ведущую прогноза погоды на одном из местных телеканалов Аксинью.
Всё жду, что Аксинья хоть подмигнёт. Не подмигивает.
После этого донской министр связи Евгений Полуянов заявил, что пилотный проект с нейросетью уже запущен. Искусственный интеллект будет готовить проект ответа на обращение заявителя. Полуянов уточнил, что за сам ответ всё равно будет отвечать специалист министерства.
Как рассказала rostov.aif.ru сотрудница одного из областных муниципалитетов, знакомая с ситуацией, сейчас нейросеть отвечает в соцсетях в духе «Принято в работу». После этого проблемой всё равно занимаются штатные сотрудники администраций. Они обращаются в соответствующие службы, готовят ответы, публикуют их в соцсетях.
«Конечно, это немного экономит время сотрудников, но незначительно. Пока говорить о том, что по ту сторону экрана жалобы дончан будет принимать робот, нельзя. В решении каждой проблемы, а точнее, в ответе на вопрос жителя региона задействовано достаточно большое число людей», — говорит она.
Напомним, что гости и жители региона уже год изучают Ростов с «нейронкой». Экскурсия так и называется «По Пушкинской с искусственным интеллектом», создал её тоже ИИ. Но проект продемонстрировал, что без живого помощника нейросети пока оставлять нельзя.
«Например, “нейронка” нас убеждала, что в центре Ростова-на-Дону есть ростовский кремль, а рядом с ним — океанариум. Или что на пересечении ул. Нансена и пер. Соборного (они не пересекаются — прим. авт.) стоит деревянная церковь XVII века», — рассказывает руководитель команды разработчиков экскурсии Юрий Болдырев.