США расширили континентальный шельф в «зоне стратегического значения»

Согласно международному праву, страны имеют экономические права на природные ресурсы на морском дне и под ним в зависимости от границ их континентальных шельфов. США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, которая регулирует морские зоны вокруг стран. Согласно документу, государства имеют право на любые ресурсы моря и морского дна в пределах своих исключительных экономических зон. Они могут находиться на расстоянии до 370 км от берега.