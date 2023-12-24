Испания сняла вето с участия ЕС в операции в Красном море, но сама отказалась от миссии

США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море ранее на этой неделе. Это произошло на фоне участившихся атак на торговые суда со стороны йеменской шиитской группировки хуситов. Изначально Пентагон заявлял, что участие в миссии кроме США примут Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.