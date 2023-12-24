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Испания сняла вето с участия ЕС в операции в Красном море, но сама отказалась от миссии

Испания сняла вето с участия Евросоюза в многонациональной миссии в Красном море по защите судоходства от атак йеменских хуситов, сообщила El Mundo. По данным издания, сам Мадрид отказался от миссии, хотя Пентагон изначально называл Испанию среди первых согласившихся стран-участниц.
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Источник: AP 2023

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 20 декабря заявлял, что страны союза решили принять участие в операции Prosperity Guardian. Предполагалось, что для этого будет расширена уже действующая антипиратская операция Atalanta. По данным El Mundo, Мадрид хотел создания отдельной миссии, а не продления операции Atalanta.

США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море ранее на этой неделе. Это произошло на фоне участившихся атак на торговые суда со стороны йеменской шиитской группировки хуситов. Изначально Пентагон заявлял, что участие в миссии кроме США примут Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.

Леонид Уварчев

НАТО