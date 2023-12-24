Михаил Дегтярев провел прием молодежи в преддверии Нового года

— А мы будем делать все, чтобы каждый из вас нашел работу и занятие по душе: экономика края активно развивается. Очень радует что вы вовлечены в общественную деятельность. На своем примере могу сказать, что та общественная работа, которой я занимался в вашем возрасте постепенно превратилось в призвание, в службу России и сегодня я здесь, перед вами, у вас все получится! — выразил уверенность глава региона.