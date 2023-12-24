Михаил Дегтярев провел прием молодежи в преддверии Нового года

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев приветствовал собравшихся в актовом зале Дальневосточного госуниверситета путей сообщения активистов молодежных движений, студентов, молодых ученых и других ярких представителей поколения Z. Глава региона отметил, что 2023-й был успешным стал для них по-настоящему успешным, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.
— В крае прошли крупнейшие всероссийские и окружные мероприятия. масштабных мероприятий. Среди них — Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур», патриотический форум «Дальневосточная Победа», форум волонтеров Дальневосточного и Сибирского федеральных округов и многие другие, — рассказал Михаил Дегтярев.
Нам есть кем гордиться. В зале собрались молодые артисты, активисты патриотических движений, волонтеры, помогающие в том числе участникам СВО и их семьям, и представители других, не менее важных объединений: реготделений «Российских Студенческих Отрядов» и «Российского союза сельской молодежи».
Значимость нового поколения особо подчеркивает президент России Владимир Путин: «Вашему поколению предстоит занять ключевые посты в экономике, бизнесе, сфере обороны и безопасности, социальной области, государственном управлении, принимать решения, которые определят будущее России».
— А мы будем делать все, чтобы каждый из вас нашел работу и занятие по душе: экономика края активно развивается. Очень радует что вы вовлечены в общественную деятельность. На своем примере могу сказать, что та общественная работа, которой я занимался в вашем возрасте постепенно превратилось в призвание, в службу России и сегодня я здесь, перед вами, у вас все получится! — выразил уверенность глава региона.
— Он начнется с масштабного мероприятия — в начале месяца стартует Всемирный фестиваль молодежи, к которому мы готовимся, многие из вас примут в нем участие. И пройдут выборы президента России — важнейшее событие не только для нашей страны, но и всего мира. Только от вас, людей с правом голоса, зависит будущее. Народ — источник власти! Так записано в Конституции, так говорит Глава государства, — подытожил губернатор.
Далее прием продолжился церемонией награждения. Михаил Дегтярев отметил тех, кто внес большой личный вклад в развитие молодежной политики региона. Среди наиболее отличившихся — начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации Ванинского района Юлия Климонтова и директор учебно-методического центра патриотического воспитания молодежи «Авангард» Михаил Нэлин.