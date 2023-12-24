Танкистам группировки «Запад» вручили госнаграды на передовой

Уточняется, что государственные награды — знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова на передовых позициях вручены личному составу командиром танкового батальона. Сразу после награждения военнослужащие танковых подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.