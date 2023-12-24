Танкистам группировки «Запад» вручили госнаграды на передовой

«Военнослужащим танкового батальона группировки войск “Запад” за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе проведения специальной военной операции, были вручены очередные боевые награды», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что государственные награды — знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени, медали «За отвагу» и медали Суворова на передовых позициях вручены личному составу командиром танкового батальона. Сразу после награждения военнослужащие танковых подразделений вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач.
«Получил медаль Суворова за выполнение боевых задач. Выполнили мы их отлично. В ходе крайней задачи экипаж выезжал для поддержания огнем действий наших мотострелковых подразделений. Уничтожили противника», — рассказал командир танка Т-72Б3 с позывным «Татарин».
Ранее в Минобороны заявили, что группировка войск «Запад» уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении.