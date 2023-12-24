Отважные приморские «Тигры» удостоены государственных наград

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что приморские бойцы отряда «Тигр» удостоены государственных наград. За службу парней лично поблагодарил начальник управления ГОМУ Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
18 бойцов награждены орденами Мужества и медалями «За храбрость» II степени.
«Все, что вы делаете — нужно для нашего Отечества, для нашего народа, для тех людей, которых мы защищаем. Поздравляю вас», — добавил генерал-майор.
Также с торжественной речью выступил командир приморского отряда Сергей Ефремов.
«Мне приятно осознавать, что из 49 награжденных человек — 18 “Тигры”. Огромное спасибо всем жителям Приморского края за помощь и поддержку и представителям министерства обороны за то, что ценят труд наших бойцов на поле боя».