Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Благодаря безусловному таланту руководителя Вам как национальному лидеру удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене», — говорится в поздравлении.
Глава государства поздравил Президента Азербайджана с успешным председательством в Движении неприсоединения и отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.
«Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях», — подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву дальнейшей плодотворной деятельности на благо Азербайджана, крепкого здоровья, мирного неба, счастья ему и его родным и близким.