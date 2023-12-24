Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения

Глава государства поздравил Президента Азербайджана с успешным председательством в Движении неприсоединения и отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.