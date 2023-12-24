Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения

«Благодаря безусловному таланту руководителя Вам как национальному лидеру удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене», — говорится в поздравлении.
2020-08-05t092542z_851760933_rc2l7i93ebey_rtrmadp_3_belarus-election-economy.jpg
Источник: Reuters

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Благодаря безусловному таланту руководителя Вам как национальному лидеру удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене», — говорится в поздравлении.

Глава государства поздравил Президента Азербайджана с успешным председательством в Движении неприсоединения и отметил, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.

«Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву дальнейшей плодотворной деятельности на благо Азербайджана, крепкого здоровья, мирного неба, счастья ему и его родным и близким.

Лукашенко Александр