Байден допустил уголовное преследование президентов США

Когда Байден баллотировался в 2019 году, он раскритиковал точку зрения Минюста о том, что президента нельзя привлечь к ответственности, пока тот находится у власти. Он говорил тогда, что эту позицию «поставили под серьезное сомнение ведущие ученые-конституционалисты». Байден обещал, что в случае избрания поручит провести проверку, и, если выяснится, что положение не соответствует Конституции, — отменить его. Однако обещание не было выполнено, писала The New York Times в марте 2023 года.