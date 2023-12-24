Собянин: Около 5 тыс. световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, на Поклонной горе установили инсталляции в виде танцоров, а Триумфальную арку украсили Дед Мороз и Снегурочка. В Новопушкинском сквере, на Никитском бульваре и ул. Тверская можно увидеть световые фигуры, тоннели и арки. На проспекте Вернадского установили мерцающий шар, а также елку под куполом из гирлянд-нитей. Территорию возле Большого театра украсили светящиеся рамки в новогодней тематике. На ул. Никольская можно прогуляться под звездным небом из ярких фонариков.