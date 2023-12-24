Собянин: Около 5 тыс. световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году

«Новогодняя Москва как всегда прекрасна. К Новому 2024 году и Рождеству Христову столицу украсили порядка 5 тыс. световых декоративных конструкций. Они используются повторно из года в год. Большинство заняли свои традиционные, уже привычные и полюбившиеся горожанам, места. Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование», — отметил мэр.
Он добавил, что светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях.
Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, на Поклонной горе установили инсталляции в виде танцоров, а Триумфальную арку украсили Дед Мороз и Снегурочка. В Новопушкинском сквере, на Никитском бульваре и ул. Тверская можно увидеть световые фигуры, тоннели и арки. На проспекте Вернадского установили мерцающий шар, а также елку под куполом из гирлянд-нитей. Территорию возле Большого театра украсили светящиеся рамки в новогодней тематике. На ул. Никольская можно прогуляться под звездным небом из ярких фонариков.
«К Новому году украсили 39 парков. Например, в музее-заповеднике “Царицыно” появились инсталляции в виде короны, кареты, Царь-колокола и Царь-пушки, а в парке “Ростокинский акведук” — фигуры белых медведей. Преобразились к новогодним праздникам также торговые центры, магазины и кафе. Иллюминация установлена более чем на 72 тыс. объектов столичного бизнеса», — говорится в материале.