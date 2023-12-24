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Зеленский расширил санкционный список против Беларуси и России

Зеленский ввел новые санкции в отношении соседней с Беларусью России.
Зеленский Владимир
Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список в отношении физических, а также юридических лиц в отношении Беларуси и России, пишет РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, под новые санкции попали предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев, а также уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник. Кроме того, говорится, что санкции затронули те компании, которые были зарегистрированы в Запорожской области, Крыму, на Кипре. Сказано, что ограничения коснулись нескольких компаний из Беларуси, Австрии, Латвии, ДНР. Всего в списках указаны 134 компании, а также 51 человек.