Зеленский расширил санкционный список против Беларуси и России

Согласно опубликованной информации, под новые санкции попали предприниматель из Днепра Вадим Ермолаев, а также уроженец Одессы миллиардер Леонард Блаватник. Кроме того, говорится, что санкции затронули те компании, которые были зарегистрированы в Запорожской области, Крыму, на Кипре. Сказано, что ограничения коснулись нескольких компаний из Беларуси, Австрии, Латвии, ДНР. Всего в списках указаны 134 компании, а также 51 человек.