В Минпросвещения заявили, что новогодние елки пройдут во всех российских школах

«Новогодние елки пройдут в школах по всей стране. Никаких препятствий для этого нет. Новый год — это наш традиционный праздник, торжество, которое остается с детства в памяти любого ребенка. Школьная система образования и воспитания наполняет этот праздник особым смыслом и важными ценностями, например, заботой о близких, чувством единения в кругу семьи и друзей», — говорится в сообщении.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой проверить публикации в СМИ о якобы имеющих место требованиях запретить проведение в некоторых школах этих мероприятий.
В Минпросвещения также отметили, что внеурочное занятие «Разговоры о важном», которое пройдет 25 декабря, будет посвящено новогодним семейным традициям разных народов России.