Санду намерена выдвигаться на второй срок и просит провести референдум о членстве в ЕС

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в день своей третьей годовщины на посту главы государства объявила о намерении баллотироваться на второй срок.
Она также обратилась к парламенту с просьбой инициировать следующей осенью референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз.
«Необходимо четко сказать всей стране, какой путь мы выбираем для Молдовы. Прошу парламент инициировать следующей осенью организацию референдума, на котором голос граждан станет решающим», — отметила Санду в видеообращении, опубликованном в соцсетях в воскресенье.
Президент подчеркнула, что в рамках своего мандата она обязалась выполнить миссию по европейской интеграции.
«Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — сказала Санду.
Майя Санду со второго тура победила на выборах президента осенью 2020 года. Церемония инаугурации Санду состоялась 24 декабря 2020-го.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.