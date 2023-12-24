Санду намерена выдвигаться на второй срок и просит провести референдум о членстве в ЕС

«Мы получили поддержку этого курса со стороны стран-членов, и нам нужна ваша поддержка, дорогие молдаване, для того, чтобы добиться успеха. Нам еще предстоит предпринять многие важные шаги, и я готова продолжать, если вы окажете доверие для получения нового мандата в 2024 году», — сказала Санду.