Токаев подарил столичному школьнику книгу с пожеланиями и автографом

Об этом мальчик рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
В день своего дня рождения Кемель написал президенту письмо. По словам ребенка, 21 декабря его мечта исполнилась. Его вместе с мамой пригласили в Администрацию президента, где вручили в подарок книгу.
«Президент прочитал мое письмо! И я получил в подарок на свое 12-летие его книгу с пожеланиями и подписью Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Моя мечта сбылась, и я не верю до сих пор. Спасибо большое», — подписал пост мальчик.
Отметим, что в августе юный алматинец опоздал на встречу с Токаевым, но успел вручить ему подарок.