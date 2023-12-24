Токаев подарил столичному школьнику книгу с пожеланиями и автографом

«Президент прочитал мое письмо! И я получил в подарок на свое 12-летие его книгу с пожеланиями и подписью Касым-Жомарта Кемелевича Токаева! Моя мечта сбылась, и я не верю до сих пор. Спасибо большое», — подписал пост мальчик.