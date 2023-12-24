ВС РФ поразили пусковые установки ЗРК NASAMS на аэродроме в Хмельницкой области

Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» отразили семь контратак украинской армии на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2. До этого, 22 декабря, бойцы Западной группировки войск России уничтожили на данном направлении скопления бронетехники ВСУ батареей реактивных систем залпового огня «Ураган».