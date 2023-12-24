«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции», — говорится в сообщении.
Также были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.
На купянском направлении подразделения Западной группировки отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Синьковки Харьковской области.
«Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области», — заявили в военном ведомстве.
Накануне сообщалось, что военнослужащие группировки «Запад» отразили семь контратак украинской армии на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2. До этого, 22 декабря, бойцы Западной группировки войск России уничтожили на данном направлении скопления бронетехники ВСУ батареей реактивных систем залпового огня «Ураган».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.