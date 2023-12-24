Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 за сутки

Кроме того, за сутки перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун». Также уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах поселка Старомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР), села Золотаревка Луганской Народной Республики (ЛНР), населенных пунктов Василевка и Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.