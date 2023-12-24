Как в Молдове меняли главу Нацбанка

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Одним из громких событий уходящей недели в Молдове стало решение парламента отправить в отставку главу Национального банка страны Октавиана Армашу. Произошло это на фоне слушаний о том, как продвигается расследование дела о банковской краже, которая произошла в 2014 году. На следующий день после отставки правящая в республике партия «Действие и солидарность» (PAS) представила замену Армашу — на пост главы Нацбанка Молдовы была предложена, а затем и утверждена Анка Драгу, которая получила гражданство республики буквально за сутки до назначения на эту должность. Как в Кишиневе восприняли эти изменения, читайте в обзоре Sputnik.