Как в Молдове меняли главу Нацбанка

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Одним из громких событий уходящей недели в Молдове стало решение парламента отправить в отставку главу Национального банка страны Октавиана Армашу. Произошло это на фоне слушаний о том, как продвигается расследование дела о банковской краже, которая произошла в 2014 году. На следующий день после отставки правящая в республике партия «Действие и солидарность» (PAS) представила замену Армашу — на пост главы Нацбанка Молдовы была предложена, а затем и утверждена Анка Драгу, которая получила гражданство республики буквально за сутки до назначения на эту должность. Как в Кишиневе восприняли эти изменения, читайте в обзоре Sputnik.
Незаконная отставка
Отставка главы Нацбанка была незаконной и, безусловно, тщательно подготовленной, считает экс-премьер Владимир Филат.
«Так называемые слушания по причине, что они хотели посмотреть, как продвигается расследование по делу о “краже миллиарда” — было всего лишь фасадом. Надеюсь, что за этим решением не последует молчание наших внешних партнеров, потому что шаг за шагом все государственные учреждения переходят под прямой политический контроль правящей партии», — отметил Филат.
По его словам, лишь Счетная палата и Национальное агентство по регулированию в энергетике остались вне прямого политического контроля.
Уволив Армашу, власть отвлекает внимание от провала расследования.
Экс-премьер Ион Кику, комментируя отставку главы Нацбанка, заявил, что в отличие от Майи Санду, Дорина Речана и Игоря Гросу, которые были участниками подготовки «кражи миллиарда» в 2014 году, Октавиан Армашу тогда работал в частном секторе — и к этому преступлению он не имел никакого отношения.
«Уволив его, они отвлекли внимание от провала расследования ограбления правительства в 2014 году, в котором преступники PAS сыграли важную роль», — написал Кику в соцсетях.
«Очередное надругательство над законом»
Бывший вице-премьер Александр Муравский обратил внимание на то, что «закон устанавливает, что глава Нацбанка, как член Надзорного совета может быть отозван парламентом в соответствии с процедурой […] только в случае несоответствия более условиям для исполнения своих обязанностей или совершения грубого проступка».
«Очередное надругательство над законом со стороны желтой секты», — написал Муравский в соцсетях.
Нашли козла отпущения?
Не согласен с отставкой главы Нацбанка и мэр Кишинева Ион Чебан.
«Октавиан Армашу — хороший специалист в своей сфере, и я против подобных действий, которые лишний раз доказывают, что у нас захваченное государство», — написал Чебан в соцсетях.
По его словам, «в “краже миллиарда” участвовали все те, кто сейчас стоит у руля страны и не хочет, чтобы правда всплыла, и при этом продолжает воровать при помощи других схем».
«Почему вы не приняли это решение два года назад? Потому что в этот период он вас поддерживал, потому что вы сами ни на что не способны. Вы обвиняете других в своих неудачах и ищете козла отпущения», — отметил Чебан.
Отставка Армашу — это политический захват Нацбанка
По мнению юриста Юрия Мэрджиняну, то, как депутаты отправили в отставку Армашу с поста главы Нацбанка, является политическим захватом структуры.
«То, что произошло, это — захват Национального банка. То есть они сняли Армашу и поставят своего человека, который будет полностью подотчетен власти и той группе лиц, которая его выдвинет», — заявил Мэрджиняну в эфире GRT.
Позиция МВФ по решению об отставке главы Нацбанка Молдовы
В Международном валютном фонде заявили, что приняли к сведению «внезапное решение парламента» об отставке Армашу с поста главы Нацбанка Молдовы.
«Слушания были проведены и решение было принято очень быстро, что вызывает озабоченность в отношении соблюдения надлежащей процедуры: должного тщательного расследования и оценки с профессиональной и юридической точки зрения», — заявила постоянный представитель МВФ в Республике Молдова Светлана Церович.
В организации подчеркнули, что независимость центрального банка является ключевым элементом программы, поддерживаемой МВФ.
«Поэтому поддержка и сохранение независимости Национального банка Молдовы и продолжение усилий по укреплению госуправления и верховенства закона имеют решающее значение для реализации программы и экономической стабильности страны», — добавила Церович.
Что надо знать о новой главе Нацбанка Молдовы?
Анка Драгу назначена новой главой Национального Банка Молдовы голосами 58 депутатов парламента. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов не принимали участие в голосовании.
Драгу ранее занимала пост министра государственных финансов Румынии. Также она более 15 лет проработала в румынском Нацбанке и Международном валютном фонде.
За день до назначения на руководящую должность в Нацбанк Драгу получила молдавское гражданство. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Молдовы.
Драгу назначена на должность главы Национального банка Молдовы сроком на семь лет.
В беседе с журналистами Драгу заявила, что несколько месяцев вела переговоры с представителями молдавских властей о возможности прихода в руководство центрального банка страны.
«У меня были дискуссии о возможности прийти в руководство Национального банка Молдовы несколько месяцев с людьми их парламента и руководства страны. Была много раз в Кишиневе будучи в официальных должностях. Знакома и сотрудничала с госпожой президентом, экс-премьером Гаврилицей, премьером Речаном, спикером Гросу», — заявила Драгу.
По ее словам, она начала процедуру получения молдавского гражданства в середине лета.
Среди жителей Молдовы не нашлось ни одного, кого могли бы назначить главой Нацбанка?
В истории с назначением гражданки Румынии главой Нацбанка Молдовы не удивляет поведение президента Майи Санду, депутатов от партии PAS, а удивляет то, что из 2 500 000 молдаван не нашлось ни одного, кого могли бы назначить на этот пост, считает журналист Дмитрий Чубашенко.
Депутат: «Остается вопрос — принадлежит ли нам наша страна?»
Президент Молдовы, премьер и большинство депутатов правящей в стране партии PAS, а теперь и глава Нацбанка страны — граждане Румынии, заявила независимый депутат, член политбюро партии «Возрождение» Ирина Лозован.
«Остается вопрос — принадлежит ли нам наша страна? Ведь мы теряем суверенитет, ведь мы становимся колонией. Куда и в чьи руки будет отдана Молдова?», — задалась вопросом депутат.
БКС оспорит назначение главы Нацбанка в Конституционном суде.
Во Фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) выступили против назначения иностранного гражданина главой Национального банка Молдовы.
На брифинге в пятницу вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что оппозиционное политформирование приветствует увольнение Октавиана Арнашу с должности председателя Нацбанка Молдовы, «поскольку люди, которые участвовали или прикрывали банковское мошенничество, должны быть привлечены к ответственности».
В то же время Батрынча указал на то, что PAS нарушает закон о Нацбанке, назначая на пост председателя этого учреждения иностранного гражданина.
«Из румынской прессы я узнал, что эта женщина уже получила гражданство Республики Молдова. Мы проверим, насколько законно было получено гражданства, так как, согласно закону о НБМ, кандидат на должность председателя Нацбанка не может быть гражданином другой страны, политическим деятелем или членом партии», — отметил Батрынча.
Депутат Диана Караман во время заседания парламента, на котором была одобрена кандидатура Драгу, заявила, что главой Нацбанка должен быть исключительно гражданином Молдовы.
«На момент своего выдвижения госпожа Драгу не являлась гражданкой Республики Молдова. Получение гражданства, если оно произошло, то произошло с нарушением процедуры. Именно потому госпожа Драгу выдвинута в нарушение Конституции и законодательства, факт, который Блок коммунистов и социалистов обжалуют в Конституционном суде и международных структурах», — заявила Караман.