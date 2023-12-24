В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюз

КИШИНЕВ, 24 дек — РИА Новости. Референдум по вступлению Молдавии в ЕС инициирован для переизбрания действующего президента Майи Санду на второй срок, считает и.о. председателя оппозиционной в республике партии «Возрождение» Наталья Параска в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье в пресс-службе администрации главы молдавского государства заявили, что Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский Союз.
«Референдум по европейской интеграции, который уже окрестили “референдумом Санду”, — это момент истины для молдавской оппозиции. Очевидно, что эта инициатива направлена на переизбрание Санду на выборах президента. И вне всяких сомнений, этот шаг был согласован (а может быть, и подсказан) внешними партнерами», — написала Параска.
По ее словам, партия «Возрождение» неоднократно заявляла о своей позиции за евразийскую интеграцию.
«И мы принимаем этот вызов власти. Да, у нас не будет доступа на общественное ТВ и радио, нам снова будут мешать проводить публичные акции, устанавливать палатки. Но нас это не пугает. Мы будем ходить из района в район, из села в село, из дома в дом… Наша цель — убедить людей не бояться этой власти, не бояться отстаивать свои убеждения и ценности и в день референдума сделать осознанный выбор», — подчеркнула Параска.
Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.