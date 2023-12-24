В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым

В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.