В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым

«Расширение границ в Арктике в одностороннем порядке недопустимо и только может привести к усилению напряженности. Необходимо прежде всего доказать геологическую принадлежность этих территорий так, как в свое время это сделала Россия», — отметил он.
Парламентарий напомнил, что тогда под воду спускался научный аппарат, который проводил исследования недр. В итоге удалось собрать большую доказательную базу, и заявку России на шельф рассматривала подкомиссия ООН.
«США же не ратифицировали Конвенцию по морскому праву», — добавил Харитонов.
Ранее в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа сообщило, что США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в Арктике. Как утверждают в ведомстве, определенные границы «не создают территориальных споров с Россией», но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.
При этом, по данным издания, Соединенные Штаты хотят за счет расширения шельфа получить доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей. Там также находятся месторождения нефти и газа.
Как отмечал президент Владимир Путин, освоение Арктического региона — один из основных приоритетов России. По его словам, именно там активно реализуются масштабные инвестиционные проекты, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк».
В свою очередь, начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает военную инфраструктуру. При этом Россия разместила там свои войска не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути и реализации проектов в области разведки и добычи природных ресурсов, пояснил он.