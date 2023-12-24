Президент Сербии Вучич обратится к нации из-за протестов в Белграде

Оппозиционный протест возглавляют лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Они утверждают, что во время парламентских выборов были допущены нарушения, и просят аннулировать их результаты. 18 декабря Мариника Тепич объявила голодовку.
Сегодня представители оппозиции перекрыли центральную улицу Краля Милана. Демонстранты держат в руках плакаты и сербские флаги. Часть протестующих зажгли фаеры. Один протестующий разбил сербским флагом стекло входной двери в здание городской администрации. К нему присоединились другие митингующие.
Александр Вучич объявил внеочередные парламентские и местные выборы на фоне протестов местной оппозиции, требующей смены власти на всех уровнях. 17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент). Коалиция «Александр Вучич—Сербия не должна останавливаться» набрала большинство голосов. Коалиция «Сербия против насилия» заняла второе место с 23% голосов.
Анастасия Ларина