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Президент Сербии Вучич обратится к нации из-за протестов в Белграде

Представители оппозиции в Сербии, несогласные с победой правящей коалиции во главе с президентом Александром Вучичем на парламентских выборах, в седьмой раз перекрыли движение перед избиркомом в Белграде. Митингующие поднялись на ступени здания администрации Белграда и ломают двери. Подробности приводит издание Blic. Александр Вучич анонсировал срочное обращение к нации. Оно пройдет в 20:00 по местному времени (22:00 мск).
Вучич Александр
Источник: Reuters

Оппозиционный протест возглавляют лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич. Они утверждают, что во время парламентских выборов были допущены нарушения, и просят аннулировать их результаты. 18 декабря Мариника Тепич объявила голодовку.

Сегодня представители оппозиции перекрыли центральную улицу Краля Милана. Демонстранты держат в руках плакаты и сербские флаги. Часть протестующих зажгли фаеры. Один протестующий разбил сербским флагом стекло входной двери в здание городской администрации. К нему присоединились другие митингующие.

Александр Вучич объявил внеочередные парламентские и местные выборы на фоне протестов местной оппозиции, требующей смены власти на всех уровнях. 17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент). Коалиция «Александр Вучич—Сербия не должна останавливаться» набрала большинство голосов. Коалиция «Сербия против насилия» заняла второе место с 23% голосов.

Анастасия Ларина