Президент Сербии Вучич обратится к нации из-за протестов в Белграде

Представители оппозиции в Сербии, несогласные с победой правящей коалиции во главе с президентом Александром Вучичем на парламентских выборах, в седьмой раз перекрыли движение перед избиркомом в Белграде. Митингующие поднялись на ступени здания администрации Белграда и ломают двери. Подробности приводит издание Blic. Александр Вучич анонсировал срочное обращение к нации. Оно пройдет в 20:00 по местному времени (22:00 мск).