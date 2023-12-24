В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО

До этого, в мае, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё еще находятся здесь. Он предположил, что люди видели их раньше, но, как члены южноамериканских племен, впервые увидевшие испанские корабли, не заметили в этом ничего необычного.