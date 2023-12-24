В Лос-Анджелесе рядом с лайнером президента Байдена заметили НЛО

10 декабря они снимали пару истребителей F-35 и самолет-заправщик KC-10, которые обеспечивали прибытие лайнера американского лидера. Отмечается, что впервые объект появился на экране в 10:18.
«Вы это видели? Там что-то летело. Я не слишком уверен, что это было», — сказал один из наблюдающих.
Через несколько минут предмет появился снова. Кроме того, по мнению очевидцев, «он странно двигался». В третий раз объект показался в поле зрения в 11:08. Второй наблюдающий назвал летающую вещь UAP, которую в правительстве США идентифицируют как «неопознанное аномальное явление», добавляет Daily Mail.
27 июля конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. Бывший сотрудник разведсообщества Дэвид Граш заявил, что были обнаружены «нечеловеческие» останки и технологии в местах с инцидентами с НЛО.
Кроме того, сообщалось, что президент США достаточно серьезно относится к сообщениям об НЛО, администрация прилагает все усилия для их изучения. Байден дал указание Пентагону создать управление по устранению аномалий во всех регионах.
До этого, в мае, профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне посещали Землю и всё еще находятся здесь. Он предположил, что люди видели их раньше, но, как члены южноамериканских племен, впервые увидевшие испанские корабли, не заметили в этом ничего необычного.