При беспорядках в Белграде серьезно пострадали полицейские, заявил Вучич

«У нас два тяжело пострадавших полицейских и несколько — легко травмированных или с неустановленными пока травмами. В них бросались камнями, которыми можно буквально убить человека», — сказал Вучич.
В ночь на понедельник Вучич созвал срочное заседание совета национальной безопасности из-за беспорядков перед администрацией Белграда.
Ранее сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.