Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках

«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения», — сказала Брнабич в эфире TV Pink. По ее словам, сербских властей обвинили в «глупости», когда они начали распространять информацию об этом. По ее мнению, «многие знали и не хотели помогать».
Пресс-служба главы государства сообщила, что 25 декабря в 9:00 (11:00 по московскому времени) состоится встреча Александра Вучича и российского посла.
Митинги с 18 декабря проводит оппозиционный блок «Сербия против насилия», которая не согласилась с итогами выборов в Белграде. Накануне, 24 декабря, демонстранты пытались ворваться в здание городской администрации: с помощью флагштоков они сломали дверь и разбили окна. Сотрудники полиции внутри здания прикрывали щитами разбитые двери и окна, они применяли слезоточивый газ. Правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов и оцепить здание администрации. Два сотрудника полиции серьезно пострадали, задержаны 35 человек.
Глава государства в связи с протестами выступил с обращением. По его мнению, попытка штурма здания администрации направлена на подрыв суверенитета. Вучич сообщил о «внешнем факторе» в протестах, он поблагодарил зарубежные службы, которые «дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники».
Леонид Уварчев