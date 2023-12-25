Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о готовящихся беспорядках

«У нас были данные от служб, которые предупреждали об этом. Прежде всего российская служба безопасности предоставила нам такие сведения», — сказала Брнабич в эфире TV Pink. По ее словам, сербских властей обвинили в «глупости», когда они начали распространять информацию об этом. По ее мнению, «многие знали и не хотели помогать».