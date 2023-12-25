Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Дейли прокомментировал деятельность фон дер Ляйен и обвинила ее в начале войны в Газе. Кроме того, депутат назвала главу ЕК фрау Геноцид.
«Боже мой, с такими “защитниками демократии”… Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: “нет, спасибо, фрау Геноцид”», — написала Дейли.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Урсулу фон дер Ляйен в воинственной риторике о конфликте на Ближнем Востоке. По его мнению, Парижу следует способствовать деэскалации кризиса в регионе.