25 декабря , Lenta.Ru , Политика

Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа. Слова Дейли опубликовали на ее странице в социальной сети X.