Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в 2024 году

Официальный представитель Кремля еще 23 декабря сообщил, что у главы государства Владимира Путина в ближайшее время много рабочих планов. При этом он заявил, что, возможно, Путин сделает паузу в работе в новогодние каникулы, однако уточнил, что полностью праздничные дни для отдыха глава государства никогда не использует. В первые дни нового года, по словам Пескова, в расписании президента поездок не запланировано, однако они начнутся вскоре после праздников.