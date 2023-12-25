Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных стран

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа, я думаю, вы обратили внимание — в средствах массовой информации сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей предприятий ОПК», — сказал он, отвечая на вопрос о промышленном шпионаже со стороны недружественных стран.