Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор

Второе уголовное дело возбудили в мае, следствие считало, что Ищенко продавал дольщикам нежилые помещения под видом жилых. Он также признал свою вину, но далее на заседаниях отказался от своих слов. С учётом более раннего приговора суд в конце октября приговорил Ищенко к 6,5 годам колонии общего режима.