Экс-кандидат в главы Приморья не смог обжаловать второй приговор

Приморский краевой суд оставил в силе второй приговор бывшему кандидату в губернаторы Приморья Андрею Ищенко за обман дольщиков, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву.
По данным суда, адвокаты Ищенко обжаловали оба его приговора, за обман дольщиков и за злоупотребление полномочиями при продаже помещений.
Андрея Ищенко, учредителя застройщика «Аврора-Строй», 14 августа приговорили к 6 годам колонии общего режима за обман дольщиков с совокупным ущербом более 387 млн рублей при долевом строительстве дома во Владивостоке. По версии следствия, он присвоил деньги 187 дольщиков, дом так и не достроили. Ищенко признал вину во время заседания 7 августа.
Второе уголовное дело возбудили в мае, следствие считало, что Ищенко продавал дольщикам нежилые помещения под видом жилых. Он также признал свою вину, но далее на заседаниях отказался от своих слов. С учётом более раннего приговора суд в конце октября приговорил Ищенко к 6,5 годам колонии общего режима.
Ни один из приговоров обжаловать не удалось.