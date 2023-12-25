Стало известно, кто попал в президентский молодежный кадровый резерв

По решению Национальной комиссии, в резерв зачислено 50 человек — всего же на заседание комиссии было допущено 100 кандидатов, 50, не прошедших финальный этап отбора, будут рекомендованы к зачислению в региональные кадровые резервы.
Как уточнили в ведомстве, лица, зачисленные в президентский молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на политические, административные государственные должности корпуса «А», на руководящие должности корпуса «Б».
Срок нахождения в резерве — 3 года.
Список зачисленных кандидатов опубликован на сайте pkrezerv.gov.kz.
Президентский молодежный кадровый резерв, как ранее его описывали на официальном сайте Акорды, — действенный социальный лифт для талантливой молодежи и одна из первых публичных инициатив Касым-Жомарта Токаева в роли главы государства.
По поручению президента отбор в резерв проводится раз в два года.
Ранее соответствующий резерв был сформирован в 2019-м и 2021 годах.
Из их числа:
- 264 резервиста трудоустроены на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе;
- 31 резервист занимает политические должности;
- еще 6 — административные должности корпуса «А».