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В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Высылая российских дипломатов, Запад намеренно осложняет жизнь простым российским гражданам, которым становится труднее получать консульские услуги за рубежом, чтобы потом обвинить РФ в якобы плохом оказании помощи, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов в интервью «Комсомольской правде».
Источник: © РИА Новости

«За последние два года страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 загранучреждений, фактически заблокировали функционирование представительств Россотрудничества, сделали невозможной работу ряда торговых представительств», — заявил Иванов.

В частности, прекратили функционирование генеральные консульства в Антверпене (Бельгия), Русе (Болгария), Даугавпилсе и Лиепае (Латвия), Клайпеде (Литва), Турку (Финляндия), Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Брно и Карловых Варах (Чехия), Гетеборге (Швеция) и Нарве (Эстония).

«В ответ мы вынуждены были закрыть ряд консульских учреждений западных стран в России. Победителей в этой “дуэли” нет и быть не может. От безответственных действий западных политиков, ведомых США, страдают, к сожалению, простые люди. Нам приходится сокращать объем консульских услуг, растут очереди в наших консульствах», — посетовал Иванов.

По его оценке, «очевидно, что одной из целей деструктивной линии на сокращение российского дипломатического присутствия за рубежом является именно стремление осложнить жизнь нашим соотечественникам, сделать их пребывание в недружественных странах максимально некомфортным, а потом возложить вину за это на Россию, которая якобы не оказывает своим гражданам необходимой помощи».

В то же время, несмотря на «подобные провокации и создание нам искусственных трудностей в работе», российские загранучреждения даже в сокращенном составе полностью выполняют возложенные на них задачи, подчеркнул дипломат.

дипломатия