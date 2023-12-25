В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России

По его оценке, «очевидно, что одной из целей деструктивной линии на сокращение российского дипломатического присутствия за рубежом является именно стремление осложнить жизнь нашим соотечественникам, сделать их пребывание в недружественных странах максимально некомфортным, а потом возложить вину за это на Россию, которая якобы не оказывает своим гражданам необходимой помощи».