В МИД рассказали, как Запад вредит гражданам России

«За последние два года страны Запада выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 загранучреждений, фактически заблокировали функционирование представительств Россотрудничества, сделали невозможной работу ряда торговых представительств», — заявил Иванов.
В частности, прекратили функционирование генеральные консульства в Антверпене (Бельгия), Русе (Болгария), Даугавпилсе и Лиепае (Латвия), Клайпеде (Литва), Турку (Финляндия), Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне (ФРГ), Брно и Карловых Варах (Чехия), Гетеборге (Швеция) и Нарве (Эстония).
По его оценке, «очевидно, что одной из целей деструктивной линии на сокращение российского дипломатического присутствия за рубежом является именно стремление осложнить жизнь нашим соотечественникам, сделать их пребывание в недружественных странах максимально некомфортным, а потом возложить вину за это на Россию, которая якобы не оказывает своим гражданам необходимой помощи».
В то же время, несмотря на «подобные провокации и создание нам искусственных трудностей в работе», российские загранучреждения даже в сокращенном составе полностью выполняют возложенные на них задачи, подчеркнул дипломат.