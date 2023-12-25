Asharq сообщил о предложениях Египта по прекращению огня в секторе Газа

Второй этап предусматривает начало палестинского национального диалога при поддержке Египта с целью «положить конец расколу» и «сформировать правительство технократов» (возьмет на себя управление Западным берегом реки Иордан и сектором Газа, а также будет курировать вопросы гуманитарной помощи, восстановления сектора Газа), а также подготовку почвы для всеобщих президентских выборов в Палестине. Сейчас контроль над Западным берегом реки Иордан находится у Палестинской национальной администрацией, территория сектора Газа до начала боевых действий была под контролем движения ХАМАС.