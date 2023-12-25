Стал известен новый срок открытия главной елки Воронежа

Монтаж новогодних декораций и оборудования на площади Ленина в Воронеже затянулся из-за погодных условий. Напомним, первоначально планировалось открыть площадь для посетителей к 25 декабря. Монтаж стартовал в начале декабря, однако продолжительные снегопады внесли в сроки коррективы.
По новым прогнозам, площадь откроют после 27 декабря, когда рабочие планируют завершить оформление елки и новогоднего пространства около нее.
Напомним, главную городскую искусственную ель обновили в прошлом году, она обошлась казне в 15 миллионов рублей. В этом году верхушку дерева украсила традиционная новогодняя звезда, которая шла в комплекте к ели. Изменили также подиум под новогодним деревом.