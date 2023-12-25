Спикер ЗСНО Евгений Люлин прокатился на коньках на Красной площади в Москве

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин покатался на коньках на Красной площади в Москве. ГУМ-каток он посетил впервые, а на коньках не стоял до этого 30 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Евгений Люлин.
— Даже на главной ярмарке столицы без нижегородской души никуда! Матрешки, хохлома, повсюду. Смотришь и будто дома, — отметил председатель ЗСНО.
Он подчеркнул, что несмотря на то, что стоял на коньках последний раз 30 лет назад, на катке в Москве показал себя с лучшей стороны. Кроме того, Евгений Люлин пригласил жителей Нижегородской области обязательно посетить каток на Красной площади.
— Всем остальным советую ехать в Нижний. У нас тоже очень-очень красиво: и катки есть, и ярмарка, и много всего интересного, — добавил Евгений Люлин.
Напомним, в Нижнем Новгороде бесплатно можно покататься на коньках у стадиона «Водник» и у кинотеатра «Россия». В парке Швейцария, Автозаводском парке и на стадионе «Труд» для детей и взрослых действуют льготы, а дети до семи лет могут кататься бесплатно.