Спикер ЗСНО Евгений Люлин прокатился на коньках на Красной площади в Москве

Он подчеркнул, что несмотря на то, что стоял на коньках последний раз 30 лет назад, на катке в Москве показал себя с лучшей стороны. Кроме того, Евгений Люлин пригласил жителей Нижегородской области обязательно посетить каток на Красной площади.