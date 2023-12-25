Сбор подписей в поддержку Владимира Путина стартовал в Хабаровском крае

По всему Хабаровскому краю, одновременно со всей Россией, стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина. Процесс идёт с помощью волонтёров, которые прошли подробный инструктаж в избирательном штабе кандидата в президенты страны на предстоящих выборах в марте 2024 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего до 31 января необходимо собрать 300 тысяч подписей.
— Мы не сомневаемся в том, что этих подписей на самом деле будет гораздо больше. Выборы президента для любой страны — это важнейшее историческое событие. И желающих поучаствовать в нем уже довольно много. Тем более, для россиян это реальная возможность выразить свою поддержку действующему главе государства и нашему национальному лидеру — Владимиру Владимировичу Путину, — сказала сопредседатель регионального предвыборного штаба кандидата в Хабаровском крае Алёна Чаплыгина.
Для того, чтобы оставить свою подпись, избиратель должен быть старше 18 лет, а при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Хабаровском крае. Листы, в которые будут занесены личные данные желающих выразить свою поддержку президенту, уже изготовлены — для Хабаровского края их выпустили 20 тысяч экземпляров. Они рассчитаны на 100 тысяч подписей (по пять на одном листе). Сбор будет проходить ежедневно. В том числе, в праздничные дни, начиная с 3 января.
— По будням пункты будут работать во второй половине дня, чтобы у людей была возможность поставить подпись после работы, а по выходным — в течение дня. Мы уверены, что жители нашего региона окажут высокий уровень поддержки действующему Президенту и никаких сложностей со сбором необходимого количества подписей в Хабаровском крае не возникнет, — подчеркнул руководитель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента России Евгений Солоненко.
Адреса пунктов сбора подписей в Хабаровском крае:
г. Хабаровск:
ТЦ «Броско-Молл» — ул. Пионерская, 2 В.
ТЦ «Макси-Молл» — ул. Ленинградская, 28.
ТЦ «Большая Медведица» — ул. Карла Маркса, 91.
ТЦ «Южный Парк» — ул. Суворова, 25.
Кинотеатр «Хабаровск» — ул. Стрельникова, 4.
ТЦ «Подсолнух» — ул. Вахова, 2.
г. Комсомольск-на-Амуре:
ТЦ «БУМ» — ул. Димитрова, 14.
ТЦ «Победа» — просп. Победы, 57
г. Советская Гавань:
ТЦ «Арбуз» — ул. Пушкина, 1.
Режим работы пунктов: с 17.00 до 20.00 (с понедельника по четверг) и с 12.00 до 20.00 (с пятницы по воскресенье).