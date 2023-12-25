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Сбор подписей в поддержку Владимира Путина стартовал в Хабаровском крае

Процесс организован штабом кандидата в президенты России.
Путин Владимир
Источник: РИА "Новости"

По всему Хабаровскому краю, одновременно со всей Россией, стартовал сбор подписей в поддержку Владимира Владимировича Путина. Процесс идёт с помощью волонтёров, которые прошли подробный инструктаж в избирательном штабе кандидата в президенты страны на предстоящих выборах в марте 2024 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», всего до 31 января необходимо собрать 300 тысяч подписей.

 — Мы не сомневаемся в том, что этих подписей на самом деле будет гораздо больше. Выборы президента для любой страны — это важнейшее историческое событие. И желающих поучаствовать в нем уже довольно много. Тем более, для россиян это реальная возможность выразить свою поддержку действующему главе государства и нашему национальному лидеру — Владимиру Владимировичу Путину, — сказала сопредседатель регионального предвыборного штаба кандидата в Хабаровском крае Алёна Чаплыгина.

Всего в Хабаровском крае будут работать девять пунктов сбора подписей — шесть в столице региона, два в Комсомольске-на-Амуре и один в Советской Гавани. Они разместятся в местах массового пребывания людей — в кинотеатрах и торгово-развлекательных центрах. На каждом пункте будут работать по два волонтёра из числа активистов молодёжных, общественных и добровольческих движений. За координацию их деятельности отвечают сотрудники избирательного штаба.

Для того, чтобы оставить свою подпись, избиратель должен быть старше 18 лет, а при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Хабаровском крае. Листы, в которые будут занесены личные данные желающих выразить свою поддержку президенту, уже изготовлены — для Хабаровского края их выпустили 20 тысяч экземпляров. Они рассчитаны на 100 тысяч подписей (по пять на одном листе). Сбор будет проходить ежедневно. В том числе, в праздничные дни, начиная с 3 января.

 — По будням пункты будут работать во второй половине дня, чтобы у людей была возможность поставить подпись после работы, а по выходным — в течение дня. Мы уверены, что жители нашего региона окажут высокий уровень поддержки действующему Президенту и никаких сложностей со сбором необходимого количества подписей в Хабаровском крае не возникнет, — подчеркнул руководитель регионального избирательного штаба кандидата на должность президента России Евгений Солоненко.

Адреса пунктов сбора подписей в Хабаровском крае:

г. Хабаровск:

ТЦ «Броско-Молл» — ул. Пионерская, 2 В.

ТЦ «Макси-Молл» — ул. Ленинградская, 28.

ТЦ «Большая Медведица» — ул. Карла Маркса, 91.

ТЦ «Южный Парк» — ул. Суворова, 25.

Кинотеатр «Хабаровск» — ул. Стрельникова, 4.

ТЦ «Подсолнух» — ул. Вахова, 2.

г. Комсомольск-на-Амуре:

ТЦ «БУМ» — ул. Димитрова, 14.

ТЦ «Победа» — просп. Победы, 57

г. Советская Гавань:

ТЦ «Арбуз» — ул. Пушкина, 1.

Режим работы пунктов: с 17.00 до 20.00 (с понедельника по четверг) и с 12.00 до 20.00 (с пятницы по воскресенье).