Сбор подписей в поддержку Владимира Путина стартовал в Хабаровском крае

Для того, чтобы оставить свою подпись, избиратель должен быть старше 18 лет, а при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Хабаровском крае. Листы, в которые будут занесены личные данные желающих выразить свою поддержку президенту, уже изготовлены — для Хабаровского края их выпустили 20 тысяч экземпляров. Они рассчитаны на 100 тысяч подписей (по пять на одном листе). Сбор будет проходить ежедневно. В том числе, в праздничные дни, начиная с 3 января.