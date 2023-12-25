Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
В Санкт-Петербурге 25 декабря глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
В повестке саммита — более 20 вопросов. В том числе, они будут касаться ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, 25 декабря главы государств подведут итоги работы данной интеграционной структуры за минувший год, также будет идти разговор о планах на 2024 год.
На заседании будет рассмотрен и обсужден (с последующим принятием) ряд важных решений и документов. В их числе — Декларация о развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.
Затем 26 декабря Лукашенко примет участие в традиционной неформальной встрече лидеров стран СНГ. В ходе встречи также будут обсуждаться вопросы актуальной повестки дня, определяться перспективы дальнейшего развития Содружества.
Лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза начали прибывать в Санкт-Петербург уже накануне.