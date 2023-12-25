Экс-глава воронежского облздрава Александр Щукин стал главврачом больницы «Электроника»

Пост главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 10 занял бывший руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 25 декабря.
Как сообщало РИА «Воронеж», предыдущий главный врач больницы «Электроника» покинул свой пост 5 декабря по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Справка.
Александр Щукин родился в 1975 году в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района. В 1998 году окончил Воронежскую государственную медицинскую академию (ВГМА) имени Бурденко и до 2000 года был в ней клиническим ординатором. В 2000—2004 годах работал урологом городской БСМП, а затем, до 2007 года, заместителем главврача и главным врачом Центра медицины катастроф.
В 2007 году Александр Щукин стал главным врачом Семилукской ЦРБ, а в апреле 2010 года возглавил Воронежскую областную клиническую больницу № 1. С 2015 года по 2023 год занимал пост руководителя регионального департамента здравоохранения.
До 16 сентября 2015 года Александр Щукин в течение двух с половиной лет также был депутатом районного Совета и главой Семилукского района. Однако после того, как его избрали депутатом Воронежской областной думы по округу № 1, он добровольно сложил свои полномочия.