Экс-глава воронежского облздрава Александр Щукин стал главврачом больницы «Электроника»

Александр Щукин родился в 1975 году в селе Синие Липяги Нижнедевицкого района. В 1998 году окончил Воронежскую государственную медицинскую академию (ВГМА) имени Бурденко и до 2000 года был в ней клиническим ординатором. В 2000—2004 годах работал урологом городской БСМП, а затем, до 2007 года, заместителем главврача и главным врачом Центра медицины катастроф.