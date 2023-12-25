В Петербург прибыл президент Киргизии



Он отметил, что важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре Генерального консульства Киргизии в Петербурге. В пресс-службе напомнили, что действуют соглашения о сотрудничестве правительства Петербурга с городами Бишкек и Ош.



В сообщении отмечается, что в 2022 году товарооборот Санкт Петербурга с Киргизией увеличился на 61% и составил 237 миллионов долларов.

