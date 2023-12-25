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В Петербург прибыл президент Киргизии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретил в Пулково президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, прибывшего для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите лидеров стран СНГ, сообщила пресс-служба городского правительства.
В Петербург прибыл президент Киргизии
Источник: Пресс-служба Президента России

Мероприятия пройдут в Петербурге 25 и 26 декабря.

Сотрудничество с Киргизией — одно из важных направлений международной деятельности правительства Санкт Петербурга.

Александр Беглов


Он отметил, что важным шагом в этом направлении стало открытие в сентябре Генерального консульства Киргизии в Петербурге. В пресс-службе напомнили, что действуют соглашения о сотрудничестве правительства Петербурга с городами Бишкек и Ош.

В сообщении отмечается, что в 2022 году товарооборот Санкт Петербурга с Киргизией увеличился на 61% и составил 237 миллионов долларов.