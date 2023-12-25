Как Лукашенко и Ельцин подписывали документы об интеграции (история в видео)

В этот день ― 25 декабря 1998 года ― президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России. Тогда же были подписаны Договор о равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.
Президент России Борис Ельцин назвал подписанные документы историческими, хотя соглашений, предварявших создание Союзного государства в 1999-м, было подписано несколько.
Процесс белорусско-российской интеграции был начат 2 апреля 1996 года, когда Лукашенко и Ельцин подписали в Москве договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Сейчас эта дата отмечается в обеих странах как День единения народов Беларуси и России.
Спустя год — в 1997-м — был заключен Договор о Союзе Беларуси и России. За ним последовали Декларация о дальнейшем единении, договоренности о равных правах и условиях хозяйствования.
Главный интеграционный документ — Договор о Создании Союзного государства ― был подписан в Москве 8 декабря 1999 года, тогда же была принята Программа действий двух стран, которая должна была сделать Союзное государство реально функционирующим объединением.