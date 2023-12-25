Как Лукашенко и Ельцин подписывали документы об интеграции (история в видео)

В этот день ― 25 декабря 1998 года ― президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России. Тогда же были подписаны Договор о равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.