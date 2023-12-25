В Молдове закрывают школы-интернаты и всего один вопрос возникает: «Неужели во власти нет ни одного человека, любящего детей?»

"Очень печальные и грустные новости! В Молдове закроют шесть школ-интернатов. Такое решение на заседании 21 декабря приняло правительство по предложению Министерства образования и исследований, — пишет в соцсетях житель Кишинева Артем Голобородько.
Правительство приняло решение закрыть шесть учреждений:
- школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей в селе Карпинены Хынчештского района;
- спецшколу-интернат для детей с нарушениями слуха в селе Гырбовец Каларашского района;
- спецшколу-интернат для детей с нарушениями зрения в Бельцах;
- школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в Страшенах;
- школу-интернат в Конгазе;
- спецшколу-интернат для детей с нарушениями слуха в селе Гырбовец Каларашского района.
Вот как это комментировать, я даже не знаю.
Сказки, конечно, рассказывать можно, но когда ты бываешь частенько в детских домах, когда ты видишь всю ситуацию и все, что творится…
Возникает только один вопрос, неужели в высших эшелонах власти нет не одного человека, который любит детей?
Сейчас идёт явный тренд помощи людям нуждающимся, со стороны людей и общества это надо поддерживать и развивать. Вместо этого происходит следующее — детские дома закрыть, больницы закрыть, школы закрыть, детские сады закрыть. Все закрыть и что останется?
Когда мне говорят, что детей — в семьи. Сразу тьма вопросов, почему до 18 лет их раздают просто сотнями, а усыновить людям почти невозможно? Где вы нашли такое количество психологов, которые бы работали с детьми и семьями? Сколько раз психологи посещали в Карпиненах детей, например? Кто проверял такое количество семей, где они будут жить, как учиться, одеваться, лечиться? Куда денутся коллективы, которые умеют с детьми обращаться? Уволят, на улицу? И когда говорят, здания будут использовать. Где и как вопрос? В селе Карпинены будут использоваться? А как состоят блоки, вы хоть видели?
Так и получается, чтобы не кормить, не одевать, не лечить, не отапливать помещения, не делать там ремонты, не платить там зарплаты, люди, которые принимают решения, просто выкидывают детей.
Несколько лет назад больше 10000 детей было в детских домах, а теперь их меньше 1000. И кто-то хоть раз проехал и посмотрел, что делают 9000 детей!
Некуда в Молдове ездить посещать детей. Тут дети никому не нужны, как и старики и врачи, учителя".