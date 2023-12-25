В Молдове закрывают школы-интернаты и всего один вопрос возникает: «Неужели во власти нет ни одного человека, любящего детей?»

Когда мне говорят, что детей — в семьи. Сразу тьма вопросов, почему до 18 лет их раздают просто сотнями, а усыновить людям почти невозможно? Где вы нашли такое количество психологов, которые бы работали с детьми и семьями? Сколько раз психологи посещали в Карпиненах детей, например? Кто проверял такое количество семей, где они будут жить, как учиться, одеваться, лечиться? Куда денутся коллективы, которые умеют с детьми обращаться? Уволят, на улицу? И когда говорят, здания будут использовать. Где и как вопрос? В селе Карпинены будут использоваться? А как состоят блоки, вы хоть видели?