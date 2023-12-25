Маск назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал Маск.
Изначально Сакс отреагировал на сообщение о том, что программа производства истребителей F-35 обернулась провалом из-за проблем с цепочкой поставок комплектующих, медленных темпов производства и дороговизны деталей.
Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США, и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.
Сам Байден говорил, что отношения Маска с другими странами «заслуживают внимания» и что есть много способов реагировать на это.