Маск назвал экономическую мощь залогом успешного ведения войны

Илон Маск часто выступает с высказываниями, которые не находят отклика в Белом доме. Так, член Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр заявил, что президент Джо Байден будет следить за Маском разными способами, в том числе при содействии Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США, и Окружного суда Нью-Йорка. По его словам, к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.