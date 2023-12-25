Губернатор Куйвашев помог исполнить мечту свердловского школьника. Видео

В Свердловской области исполнили мечту подростка из социально-реабилитационного центра. Мальчик хотел покататься на гоночной машине, и к нему приехали гонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин. До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что к Новому году воспитанники всех детских домов получат подарки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.