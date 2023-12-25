Губернатор Куйвашев помог исполнить мечту свердловского школьника. Видео

«Всемирно известные автогонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин исполнили мечту воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района Жени — подросток смог прокатиться на гоночной машине. Желанные подарки получили и другие воспитанники центра», — рассказали в департаменте.
Во время прямой линии губернатор Куйвашев рассказал, что в этом году будут исполнены мечты всех детей из детских домов и социальных учреждений. К праздничной акции он призвал присоединиться депутатов и бизнесменов. Сейчас по области ездит новогодний грузовик, он доставит праздник в 64 учреждения.