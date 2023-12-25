Глава Башкирии сообщил о старте доброго проекта «Браслет амулет»

«Браслет призван помочь при идентификации пожилых людей, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть риск инсульта. Пожилой человек потеряется, он не помнит ни фамилии, ни родственников. А тут у него браслет, в котором будут заложены данные об этом человеке. Наводишь на него телефон, сразу понимаешь, кто перед тобой, звонишь по указанным контактам. Проект добрый, хороший», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона добавил, что проект будет эффективен, если минздрав РБ выступит партнером.
«Симпатичный браслет. Надел, пошел — никаких проблем. Это и по линии поисковиков, и по линии минтруда», — отметил Радий Хабиров.
Браслет обеспечит безопасность детей, которые не в состоянии назвать свое имя, имена родителей, адрес, а также взрослых, у которых наблюдаются когнитивные нарушения или есть хронические заболевания с риском потери сознания. Прибор не требует зарядки, он прочно держится на запястье, долговечен и не боится воды.
Информация с браслета считывается с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем.