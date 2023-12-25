Аксенов посоветовал «ждунам» поскорее уехать из Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости. Ожидающим возвращения Крыма в состав Украины лучше уехать и понять, что этого никогда не произойдет, вредить на полуострове не получится, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире.
Позиция жесткая по отношению ко всем «ждунам» — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам.
Аксенов отдельно отметил грамотную работу всего правоохранительного блока и силовых ведомств в Крыму, в том числе по выявлению диверсантов, шпионов и сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».