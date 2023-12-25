Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

«Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути — это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме как о своем регионе (потому что все, эта тема ушла навсегда), тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины», — так глава республики прокомментировал постоянные заявления киевских властей о намерении захватить Крым.
По его словам, чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей для них закрыта, тем лучше будет для всех.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.