Аксенов призвал Украину забыть о Крыме

«Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути — это признание Крыма на международной арене. Поэтому чем меньше они будут думать о Крыме как о своем регионе (потому что все, эта тема ушла навсегда), тем лучше будет для всех, в первую очередь для жителей Украины», — так глава республики прокомментировал постоянные заявления киевских властей о намерении захватить Крым.